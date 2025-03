Figueirense libera camisa 10 e renova com 2 volantes Figueirense anuncia a saída do meia Camilo e a renovação de dois volantes ND Mais|Do R7 24/03/2025 - 13h46 (Atualizado em 24/03/2025 - 13h46 ) twitter

Ex-Seleção Brasileira e principal reforço do Figueirense em 2024, o meia Camilo está de saída. O clube confirmou o empréstimo do jogador e o destino será o Botafogo-PB. Assim, o camisa 10 será rival do Furacão na Série C.

Para mais detalhes sobre as mudanças no Figueirense, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

