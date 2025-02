Figueirense libera jogador 3 meses após renovar contrato Volante deixa o Figueirense para atuar em um clube do Nordeste, ainda não divulgado, três meses após renovar contrato ND Mais|Do R7 18/02/2025 - 20h07 (Atualizado em 18/02/2025 - 20h07 ) twitter

Peça importante na reta final da Série C do Brasileiro 2024 e com poucos minutos em 2025, o volante JP Iseppe está de saída do Figueirense. Segundo o departamento de futebol da SAF, o destino é um clube do Nordeste.

