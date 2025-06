Figueirense mexe no gol para encarar o Confiança Time do Figueirense deve contar com novo goleiro para encarar o Confiança no próximo domingo (29), no Estádio Orlando Scarpelli ND Mais|Do R7 25/06/2025 - 00h55 (Atualizado em 25/06/2025 - 00h55 ) twitter

O time do Figueirense deve ter Igo Gabriel como goleiro titular na partida contra o Confiança, domingo (29), às 16h30, no Estádio Orlando Scarpelli. A informação foi confirmada pela reportagem do portal ND Mais.

