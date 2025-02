Figueirense não terá dupla de zaga titular contra a Chapecoense Ligger e Felipe Santiago estão fora do jogo contra a Chapecoense nesta quinta-feira (13) pela nona rodada do Campeonato Catarinense... ND Mais|Do R7 12/02/2025 - 17h47 (Atualizado em 12/02/2025 - 17h47 ) twitter

O Figueirense não terá sua dupla de zaga titular para o jogo contra a Chapecoense nesta quinta-feira (13). A bola rola a partir das 20h30 no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela nona rodada do Campeonato Catarinense.

