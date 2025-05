Figueirense oficializa saída de Wilson: ‘clube pediu pela permanência’ Wilson pediu demissão do Figueirense após semana conturbada dentro e fora dos gramados ND Mais|Do R7 07/05/2025 - 01h46 (Atualizado em 07/05/2025 - 01h46 ) twitter

O Figueirense anunciou oficialmente nesta terça-feira (6) a saída do ídolo Wilson. O ex-jogador ocupava o cargo de gerente executivo de futebol do clube. Wilson se aposentou dos gramados no fim de 2023 com a camisa do Alvinegro. Depois disso, no início de 2024, assumiu o cargo de coordenador técnico, atuando ao lado de Marco Aurélio Cunha, então diretor de futebol do Furacão.

