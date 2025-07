Figueirense perde ‘caminhão de gols’ e só empata com o Náutico na Série C Figueirense não saiu do empate sem gols com o Náutico, no estádio Orlando Scarpelli, após criar muitas chances na partida ND Mais|Do R7 14/07/2025 - 09h58 (Atualizado em 14/07/2025 - 09h58 ) twitter

A expectativa era de vitória, o apoio da torcida dizia isso e as chances criadas também, mas o time do Figueirense não saiu de um empate sem gols com o Náutico na noite deste domingo (13), no Estádio Orlando Scarpelli.

