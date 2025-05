Figueirense perde para o Caxias, é o lanterna da Série C e torcida protesta Figueirense perde dentro de casa para o Caxias, por 3 a 2, e é o lanterna do Brasileirão Série C com apenas um ponto em quatro jogos... ND Mais|Do R7 06/05/2025 - 10h07 (Atualizado em 06/05/2025 - 10h07 ) twitter

O hino fala em “vencer, vencer, vencer”, mas o Figueirense perdeu pela terceira vez na Série C 2025 e é o lanterna da competição com apenas um ponto. O Alvinegro foi derrotado pelo Caxias por 3 a 2, nesta segunda-feira (5), no Estádio Orlando Scarpelli.

Para mais detalhes sobre a partida e a reação da torcida, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

