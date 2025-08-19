Figueirense: qual a impressão deixada pelo técnico Elio Sizenando na estreia?
Técnico Elio Sizenando mostra um Figueirense diferente na estreia e com potencial para brigar pelas vitórias
Uma propaganda de desodorante muito antiga dizia que ‘a primeira impressão é a que fica’, mas qual a mensagem deixada pelo Figueirense sob a supervisão do técnico Elio Sizenando? A era do novo treinador alvinegro começou com uma importantíssima vitória em cima do São Bernardo e o respiro que o clube precisava para tentar garantir a permanência na Série C. Mais do que uma boa impressão, o início do trabalho de Elio Sizenando trouxe coragem e entrega ao time.
Uma propaganda de desodorante muito antiga dizia que ‘a primeira impressão é a que fica’, mas qual a mensagem deixada pelo Figueirense sob a supervisão do técnico Elio Sizenando? A era do novo treinador alvinegro começou com uma importantíssima vitória em cima do São Bernardo e o respiro que o clube precisava para tentar garantir a permanência na Série C. Mais do que uma boa impressão, o início do trabalho de Elio Sizenando trouxe coragem e entrega ao time.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: