Figueirense: qual a impressão deixada pelo técnico Elio Sizenando na estreia? Técnico Elio Sizenando mostra um Figueirense diferente na estreia e com potencial para brigar pelas vitórias ND Mais|Do R7 19/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h58 )

Uma propaganda de desodorante muito antiga dizia que ‘a primeira impressão é a que fica’, mas qual a mensagem deixada pelo Figueirense sob a supervisão do técnico Elio Sizenando? A era do novo treinador alvinegro começou com uma importantíssima vitória em cima do São Bernardo e o respiro que o clube precisava para tentar garantir a permanência na Série C. Mais do que uma boa impressão, o início do trabalho de Elio Sizenando trouxe coragem e entrega ao time.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

