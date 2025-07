Figueirense quebra jejum fora de casa ao vencer o Brusque e abre vantagem do Z-4 Figueirense vence o Brusque e respira na tabela de classificação da Série C do Brasileiro ao chegar aos 13 pontos ND Mais|Do R7 07/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h39 ) twitter

O Figueirense quebrou o jejum de mais de um ano sem vencer fora de Florianópolis ao bater o Brusque por 2 a 0, na noite deste domingo (6), no Estádio Augusto Bauer. O time do técnico Pintado chegou aos 13 pontos e abriu três de vantagem do Z-4 e está a três do G-8. O time do Brusque agora é o 10º, com 15 pontos, e conheceu mais uma derrota em casa.

