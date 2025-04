Figueirense renova com artilheiro do ano e confirma 3 saídas Perto da estreia na Série C, Figueirense confirma renovação de contrato com artilheiro e saída de 3 jogadores ND Mais|Do R7 11/04/2025 - 08h06 (Atualizado em 11/04/2025 - 08h06 ) twitter

O Figueirense está próximo da estreia na Série C do Brasileiro, mas segue mexendo no elenco. O clube confirmou a renovação de contrato com o atacante Marlyson, artilheiro do clube na temporada com cinco gols, até dezembro de 2026. Além da renovação de Marlyson, o clube também confirmou oficialmente as saídas do zagueiro Matheus Alves, do atacante Lucas Mineiro e do volante Rodrigo, esta já antecipada pelo portal ND Mais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades do Figueirense!

