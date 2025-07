Figueirense tem aproveitado poucos jogadores da base na Série C Figueirense tem baixo aproveitamento de jogadores da base na Série C no momento em que o elenco perde atletas por suspensão ND Mais|Do R7 23/07/2025 - 21h58 (Atualizado em 23/07/2025 - 21h58 ) twitter

A reta final da Série C do Brasileiro vai apertando, as ausências por cartões vão aumentando e o elenco curto tem prejudicado o Figueirense na reposição. Com chances de classificação e com seis jogos por fazer, o clube está vivo, mas tem contado pouco com a base para repor algumas perdas.

Para saber mais sobre a situação do Figueirense e o aproveitamento dos jogadores da base, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

