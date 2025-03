Figueirense tem semana com saídas, chegadas e recalcula a rota para a Série C Gerente de futebol do Figueirense, Wilson avalia o início da temporada e considera novas movimentações no time para a Série C ND Mais|Do R7 27/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 27/03/2025 - 10h26 ) twitter

A primeira competição do ano para o Figueirense acabou nas quartas de final, quando o time foi eliminado pelo Avaí nos pênaltis. Agora o elenco está em reformulação para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro e o gerente de futebol Wilson Rodrigues, que estreia na função, fez uma avaliação do que foi planejado e executado até aqui.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades do Figueirense!

