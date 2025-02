Figueirense terá evento com telão para a torcida no Scarpelli no clássico contra o Avaí Ainda com a polêmica dos ingressos do clássico, Figueirense vai reunir torcedores no seu estádio no sábado (25)

ND Mais|Do R7 22/01/2025 - 17h27

