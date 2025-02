Figueirense toma gol aos 49 e empata com o Hercílio Luz pelo Catarinense 2025 Figueirense tinha vantagem no placar até os minutos finais da partida, mas Ingro empatou o jogo aos 49 minutos do segundo tempo ND Mais|Do R7 19/01/2025 - 04h05 (Atualizado em 19/01/2025 - 04h05 ) twitter

O Figueirense ficou no empate em 1 a 1 com o Hercílio Luz na noite deste sábado (18), no Estádio Orlando Scarpelli. O Alvinegro estava com a vitória na mão, mas tomou um gol aos 49 minutos do segundo tempo.

Para mais detalhes sobre o jogo e as reações da torcida, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

