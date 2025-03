Figueirense traz primeiro reforço para a Série C 2025 Com problemas na defesa no Campeonato Catarinense, Figueirense anuncia a contratação do zagueiro Lucas Dias ND Mais|Do R7 11/03/2025 - 18h28 (Atualizado em 11/03/2025 - 18h28 ) twitter

O Figueirense confirmou a contratação do zagueiro Lucas Dias, de 29 anos, até o fim da temporada 2026. O jogador estava no Al-Muharraq, do Bahrein, e reforça o time para a Série C do Campeonato Brasileiro.

Saiba mais sobre essa contratação e o que esperar do Figueirense na Série C acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

