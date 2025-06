Figueirense vence o Botafogo-PB com gol de Ligger e sai do Z-4 da Série C Figueirense teve atuação segura, venceu com gol de Ligger e deixou o Z-4 da Série C em noite fria no estádio Orlando Scarpelli ND Mais|Do R7 02/06/2025 - 10h36 (Atualizado em 02/06/2025 - 10h36 ) twitter

O Figueirense venceu o Botafogo-PB na noite fria de domingo pelo placar de 1 a 0 no estádio Orlando Scarpelli com gol do zagueiro Ligger e deixou o Z-4 da Série C. Com a vitória, o Furacão agora soma dois empates e duas vitórias sob o comando do técnico Pintado, que segue invicto na beira do gramado.

Para mais detalhes sobre a partida e os próximos desafios do Figueirense, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

