Figueirense viaja com provável mudança no time para encarar o Retrô Ainda sem vencer na Série C do Brasileiro e pressionado, time do Figueirense deve ter novidades para buscar a primeira vitória ND Mais|Do R7 25/04/2025 - 18h41

Ainda sem vencer na Série C do Brasileiro e com pressão por desempenho em cima do trabalho do técnico Thiago Carvalho, o Figueirense embarcou quinta-feira para Recife. A equipe encerrará hoje (25) a preparação para encarar o Retrô sábado, às 19h30, na Arena Pernambuco.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa!

