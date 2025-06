Figueirense vive momento de incerteza no gol em momento decisivo da Série C Goleiro Fabrício tem apresentações irregulares com a camisa do Figueirense e não é unanimidade; Furacão entra em reta final decisiva... ND Mais|Do R7 19/06/2025 - 18h36 (Atualizado em 19/06/2025 - 18h36 ) twitter

O goleiro Fabrício do Figueirense passa por um momento de instabilidade no gol do Furacão. Com pelo menos mais uma falha na derrota pelo placar de 2 a 1 diante do Londrina, o atleta virou pauta na coletiva pós jogo e o técnico Pintado não descartou uma mudança na meta da equipe Alvinegra para a sequência do campeonato.

Para mais detalhes sobre a situação do Figueirense e as possíveis mudanças no gol, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

