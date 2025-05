Figueirense volta a vencer após 91 dias, deixa a zona de rebaixamento e respira na Série C Depois de 91 dias desde a última vitória, Figueirense faz 2 a 0 em cima do Ituano e conquista o primeiro triunfo na Série C ND Mais|Do R7 19/05/2025 - 10h04 (Atualizado em 19/05/2025 - 10h04 ) twitter

Jejum quebrado, lanterna é passado e uma nova esperança renasce no Scarpelli. A vitória do Figueirense por 2 a 0 sobre o Ituano, neste domingo, foi a primeira na Série C 2025 e a primeira depois de 91 dias do último triunfo.

Para mais detalhes sobre essa emocionante vitória e o que isso significa para o futuro do Figueirense, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

