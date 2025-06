Figueirense x Botafogo-PB: onde assistir ao vivo, escalações e tudo sobre o jogo Figueirense e Botafogo-PB se enfrentam às 19h deste domingo, no Estádio Orlando Scarpelli, pela 8ª rodada da Série C do Brasileiro ND Mais|Do R7 01/06/2025 - 04h55 (Atualizado em 01/06/2025 - 04h55 ) twitter

Os olhos dos jogadores do Figueirense estão na parte acima da zona de rebaixamento. Por isso, a partida deste domingo contra o Botafogo-PB, às 19h, no Estádio Orlando Scarpelli, é mais uma decisão na missão de colocar o clube em uma posição mais tranquila dentro da miscelânea que é a Série C do Campeonato Brasileiro.

Para mais detalhes sobre o jogo e as expectativas do Figueirense, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

