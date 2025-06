Figueirense x Confiança: onde assistir, escalações e tudo sobre o duelo do Furacão na Série C Figueirense encara o Confiança no Scarpelli e busca uma vitória para se distanciar do Z-4 e seguir sonhando com uma das vagas na próxima... ND Mais|Do R7 29/06/2025 - 18h36 (Atualizado em 29/06/2025 - 18h36 ) twitter

O Figueirense entra em campo às 16h30 deste domingo diante do Confiança no estádio Orlando Scarpelli e busca uma vitória para se distanciar do Z-4 da Série C. Vindo de uma derrota fora de casa para o Londrina, o Furacão tem a missão de somar os três pontos para seguir sonhando também com uma vaga entre os oito primeiros colocados da competição.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes deste confronto!

