Figueirense x Criciúma: onde assistir, escalações e tudo sobre o duelo do Furacão Figueirense entra em campo na noite desta quarta-feira novamente jogando em casa e ainda na busca pela primeira vitória no Catarinense... ND Mais|Do R7 22/01/2025 - 10h47 (Atualizado em 22/01/2025 - 10h47 )

O Figueirense entra em campo na noite desta quarta-feira após dois empates nas duas primeiras rodadas do Catarinense 2025. Diante do Criciúma, o Furacão busca fazer diferente para somar os três primeiros pontos antes do clássico frente ao maior rival, no próximo sábado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse confronto!

