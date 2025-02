Figueirense x Hercílio Luz: onde assistir, escalações e tudo sobre o duelo do Furacão Figueirense entra em campo após empate na estreia; Furacão retorna ao Scarpelli após quase três meses ND Mais|Do R7 18/01/2025 - 15h26 (Atualizado em 18/01/2025 - 15h26 ) twitter

O Figueirense entra em campo às 19h deste sábado para reencontrar sua torcida após quase três meses do último jogo. Diante do Hercílio Luz, o Furacão busca também sua primeira vitória no Catarinense, já que na estreia os comandados por Thiago Carvalho ficaram no 0 a 0 diante do Joinville.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante duelo!

