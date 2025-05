Figueirense x Ituano: onde assistir, escalações e tudo sobre o duelo do Furacão pela Série C Figueirense busca ainda primeira vitória na competição; técnico Pintado terá desfalque no meio de campo ND Mais|Do R7 18/05/2025 - 18h44 (Atualizado em 18/05/2025 - 18h44 ) twitter

O Figueirense entra em campo às 19h deste domingo no estádio Orlando Scarpelli diante do Ituano com a missão de encerrar um incômodo jejum de três meses sem vencer. No duelo válido pela 6ª rodada da Série C, a equipe comandada pelo técnico Pintado terá o desfalque de Gabriel Santiago no meio de campo, suspenso após expulsão na última partida do Furacão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes deste importante confronto!

