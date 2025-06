Fila de 9 km se forma após engavetamento entre três veículos na BR-101 em SC Acidente está sendo atendido na manhã deste domingo (22), em Araquari; não há previsão de liberação do trecho da BR-101 ND Mais|Do R7 23/06/2025 - 00h55 (Atualizado em 23/06/2025 - 00h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um engavetamento envolvendo três veículos está sendo atendido pelas forças de segurança na manhã deste domingo (22), na BR-101, em Araquari, sentido Curitiba. Devido à gravidade do acidente, a pista está totalmente interditada e a fila de veículos já chega a 9 quilômetros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o acidente e as condições da rodovia.

Leia Mais em ND Mais:

‘Eu só tinha vocês’, diz filha que pulou antes de queda de balão que matou os pais em SC

Justiça converte em preventiva prisão de ex-vereadora suspeita de matar o marido em SC

Saiba onde serão veladas as vítimas da queda de balão em Praia Grande