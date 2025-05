Filas quilométricas: caminhão tomba e bloqueia BR-101 em Balneário Camboriú Acidente envolvendo caminhão foi registrado no sentido Porto Alegre da BR-101 em Balneário Camboriú; ainda não há informações sobre... ND Mais|Do R7 28/05/2025 - 22h55 (Atualizado em 28/05/2025 - 22h55 ) twitter

Na manhã desta quarta-feira (28), um caminhão tombou na BR-101 em Balneário Camboriú, Litoral Norte catarinense. O veículo está atravessado na via, por isso as pistas no sentido Porto Alegre foram bloqueadas. Em comunicado enviado ao ND Mais, a Arteris Litoral Sul informou que o caminhão tombou no KM 135,1 Sul. A rodovia segue bloqueada, com o fluxo sendo desviado para a via marginal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o acidente e suas consequências.

