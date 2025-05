Filé mignon dispara e costela vira opção para churrasco mais barato em Joinville Costela, coração e peito de frango estão entre os cortes que ficaram mais baratos em Joinville, segundo pesquisa do Procon ND Mais|Do R7 07/05/2025 - 20h46 (Atualizado em 07/05/2025 - 20h46 ) twitter

Close-up hungry people with luxury Angus premium medium rare Steak A5 Steack bbq in Japanese luxury restaurant primeimages/Getty Images

O tradicional churrasco de fim de semana ficou mais caro para quem pretende incluir cortes nobres no cardápio. Levantamento realizado pelo Procon de Joinville nos dias 5 e 6 de maio aponta que o filé mignon teve alta de 14,23% em relação à pesquisa anterior, sendo encontrado a preços que variam de R$ 79,90 a R$ 89,90 o quilo.

