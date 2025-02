Filha aciona botão do pânico ao ver mãe ameaçada por ex armado em SC A filha da vítima acionou o botão do pânico, por volta das 21h30 de sexta-feira (14), em Araranguá, no Extremo Sul de Santa Catarina... ND Mais|Do R7 16/02/2025 - 14h26 (Atualizado em 16/02/2025 - 14h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A filha da vítima acionou o botão do pânico ao ver a mãe sendo ameaçada pelo ex-companheiro armado, por volta das 21h30 de sexta-feira (14), no bairro Santa Catarina, em Araranguá, no Extremo Sul do estado.

Saiba mais sobre este caso alarmante e as medidas de segurança disponíveis consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Guard-rail ‘atravessa’ carro com quatro ocupantes em SC

Concórdia x Brusque pelo Catarinense 2025: onde assistir ao vivo e horário

Hercílio Luz x Chapecoense pelo Catarinense 2025: onde assistir ao vivo e com imagens