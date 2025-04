Filha de ex-prefeito de SC é uma das vítimas de atropelamento na BR-101 Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, filha de ex-prefeito de SC e noivo trocavam pneu do carro quando foram atropelados e morreram... ND Mais|Do R7 27/04/2025 - 08h59 (Atualizado em 27/04/2025 - 08h59 ) twitter

A filha do ex-prefeito de Pinheiro Preto, no Meio-Oeste de Santa Catarina, é uma das vítimas que morreu em um atropelamento que aconteceu na BR-101, em Penha, na madrugada deste sábado (26). Aline Rabuske e seu noivo Dionn Roberth Ferreira foram atingidos enquanto trocavam o pneu do carro.

