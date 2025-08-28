Filha de professora e muito querida: quem era a aluna de 8 anos morta após atropelamento em SC
A menina de 8 anos foi atropelada na tarde de terça-feira (26), em Curitibanos; Helena, filha de professora do município, não resistiu...
Foi identificada como Helena Carvalho Albino a criança de 8 anos que morreu atropelada em Curitibanos, no Meio-Oeste de Santa Catarina, na tarde de terça-feira (26). Helena foi atingida por volta das 17h, próximo ao Núcleo Municipal Rotary, onde estudava. A Prefeitura de Curitibanos manifestou pesar pela morte da menina, filha de professora do município.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.
