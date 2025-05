Filha ouvinte aprende Libras desde bebê para conversar com mãe surda em SC; ‘Ponte com o mundo’ No município de Chapecó, no Oeste de SC, Anna Luiza, de 7 anos, é ouvinte e aprendeu Libras desde bebê para conversar com a mãe, Cristiane... ND Mais|Do R7 11/05/2025 - 20h26 (Atualizado em 11/05/2025 - 20h26 ) twitter

A conexão entre mãe e filha vai muito além das palavras faladas em casa. Anna Luiza, de 7 anos, é ouvinte e aprendeu Libras (Língua Brasileira de Sinais) desde bebê para conversar com a mãe, Cristiane Brandt, que é surda. Elas moram em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina e em comemoração ao Dia das Mães, elas compartilharam com o ND Mais a história de amor entre mãe e filha.

