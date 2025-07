‘Filho de subtenente’: motorista embriagado dirige em zigue-zague e tenta intimidar PMs em SC Homem de 53 anos foi preso em flagrante na rodovia Governador Jorge Lacerda, em Araranguá ND Mais|Do R7 21/07/2025 - 00h37 (Atualizado em 21/07/2025 - 00h37 ) twitter

Um motorista embriagado foi preso em flagrante durante uma blitz da Polícia Militar em Araranguá, no Extremo Sul de Santa Catarina. A prisão ocorreu na madrugada deste domingo (20), durante uma fiscalização da Lei Seca na rodovia Governador Jorge Lacerda, no bairro Cidade Alta. A PM (Polícia Militar) informou que o veículo Chevrolet Agile se aproximou em zigue-zague na pista, chamando a atenção dos policiais. Durante a abordagem, o motorista, de 53 anos, demonstrou resistência e ignorou as ordens. Ao sair do carro, ele apresentava sinais de embriaguez, como tontura e odor etílico.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este incidente impressionante!

