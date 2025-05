Filho é suspeito de assassinar o pai com facadas no pescoço em Chapecó Suspeito de 23 anos já tinha passagens por ameaça e posse de drogas, segundo a Polícia Militar ND Mais|Do R7 09/05/2025 - 22h26 (Atualizado em 09/05/2025 - 22h26 ) twitter

Uma discussão familiar terminou em tragédia na linha Barra dos Índios, interior do município de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Um jovem de 23 anos é suspeito de assassinar o pai, de 46 anos, com facadas no pescoço. O crime de homicídio foi registrado por volta das 23h30 da quinta-feira (8).

