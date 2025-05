Filho suspeito de assassinar o pai com facadas no pescoço é preso em Chapecó O rapaz de 23 anos foi detido por moradores da comunidade Barra dos Índios ao tentar voltar para casa na manhã desta sexta-feira (9... ND Mais|Do R7 10/05/2025 - 01h06 (Atualizado em 10/05/2025 - 01h06 ) twitter

Foi preso na manhã desta sexta-feira (9) o jovem de 23 anos, suspeito de assassinar o pai com facadas no pescoço, na linha Barra dos Índios, interior do município de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O crime de homicídio foi registrado por volta das 23h30 da quinta-feira (8).

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

