Filhote de baleia de 5,6 m é encontrado morto em praia de SC
Necropsia realizada pela Udesc busca identificar causas do encalhe do filhote em Garopaba
Um filhote de baleia-franca foi encontrado morto na praia da Gamboa, em Garopaba, no Litoral Sul catarinense. De acordo com o Instituto Australis, o animal, de 5,6 m de comprimento, teria encalhado na orla na noite do último sábado (30).
