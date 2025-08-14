Logo R7.com
Filhote de baleia-franca com mais de 5 metros é encontrado morto em praia de SC

Animal de 5,2 metros foi localizado na Praia do Siriú, em Garopaba; caso é o segundo registrado nesta temporada

ND Mais|Do R7

Um filhote de baleia-franca encalhou na Praia do Siriú, em Garopaba, no Litoral Sul de Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira (13). O animal já estava morto quando foi encontrado. O local do encalhe pertence à área de monitoramento do Trecho 2 do PMP-BS (Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos). A equipe do Instituto Australis foi acionada por populares.

