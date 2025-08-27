Filhote de ‘pantera negra’ brasileira é encontrado em plantação de bananas em SC
Filhote foi confundido com gato doméstico em Jaraguá do Sul; biólogos confirmaram se tratar de um felino silvestre com mutação genética...
Um filhote de gato-do-mato-pequeno melânico foi encontrado em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, por um agricultor em meio a uma plantação de bananas na terça-feira (26). O animal foi encaminhado à Fujama (Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente), que confirmou que essa é uma das espécies mais raras já resgatadas no município.
