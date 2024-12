Filmes para autistas e pessoas com Down: Nova lei obriga cinemas de SC a ter sessões adaptadas Filmes para autistas e pessoas com Down: Nova lei obriga cinemas de SC a ter sessões adaptadas ND Mais|Do R7 04/12/2024 - 03h47 (Atualizado em 04/12/2024 - 03h47 ) twitter

Cinema Hipersensibilidade

Pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), Síndrome de Down e outras síndromes e transtornos que acarretem hipersensibilidade sensorial deverão ganhar sessões adaptadas nos cinemas de Santa Catarina pelo menos uma vez por mês. O projeto foi aprovado nesta terça-feira (3) no Plenário da Alesc (Assembleia Legislativa de SC).

