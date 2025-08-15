Logo R7.com
Fim da obrigatoriedade de autoescolas para CNH ‘está descartado’, afirma deputada de SC

Empresários estiveram na Alesc para mobilizar o apoio de parlamentares; segundo deputada do PT, ministra da Casa Civil assegurou que...

Donos de autoescolas se reuniram, nesta quinta-feira (14), em frente à Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) para protestar contra medidas estaduais e federais que afetam o setor. Os empresários buscam o apoio dos deputados para abrir um diálogo com os governos estadual e federal.

