Fim da obrigatoriedade de autoescolas para CNH ‘está descartado’, afirma deputada de SC
Empresários estiveram na Alesc para mobilizar o apoio de parlamentares; segundo deputada do PT, ministra da Casa Civil assegurou que...
Donos de autoescolas se reuniram, nesta quinta-feira (14), em frente à Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) para protestar contra medidas estaduais e federais que afetam o setor. Os empresários buscam o apoio dos deputados para abrir um diálogo com os governos estadual e federal.
Para saber mais sobre as novas regras e o impacto no setor, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
