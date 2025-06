Fim da zica no Criciúma? Autor de gol decisivo aposta em vitórias em casa para firmar reação Diego Gonçalves marcou sobre o Paysandu e encerrou a sequência de seis jogos sem vitórias da equipe na Série B ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 14h56 (Atualizado em 06/06/2025 - 14h56 ) twitter

O Tigre reencontrou o caminho das vitórias na Série B. E o responsável por afastar a inhaca do Tigre, o atacante Diego Gonçalves, que marcou na vitória de 1 a 0 sobre o Paysandu, planeja tornar a sequência de dois jogos em casa em uma grande arma para afastar de vez a zica no Criciúma.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades do Tigre!

