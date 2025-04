Fim de semana frio: outono chega com tudo no Litoral Norte de SC Clima frio de outono vem acompanhado por mar agitado e ventos fortes em Itajaí e região ND Mais|Do R7 04/04/2025 - 10h06 (Atualizado em 04/04/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

autumn forest

Para quem mora no Litoral Norte catarinense e não aguenta mais o calor, uma novidade: o “friozinho” típico de outono deverá chegar neste fim de semana na região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as previsões e os cuidados necessários neste fim de semana!

Leia Mais em ND Mais:

Ofício de rejeição a decreto italiano que restringe cidadania é assinado por prefeitos de SC

Pode tirar o casaco do armário! Fim de semana terá friozinho típico de outono no Oeste de SC

Feiras, cultura e mais: o que fazer em Blumenau no fim de semana