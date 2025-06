Fim do frio intenso? Semana é marcada por temperaturas agradáveis e clima chuvoso no Sul de SC A partir de terça-feira (3), a previsão do tempo marca temperaturas mínimas na faixa dos 13 °C a 15°C na região Sul; confira a previsão... ND Mais|Do R7 01/06/2025 - 21h16 (Atualizado em 01/06/2025 - 21h16 ) twitter

A primeira semana do mês junho será marcada pela falta de sol e pelo fim do frio intenso na região do Sul de Santa Catarina. Segundo o climatologista da Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural), Márcio Sônego, o frio intenso dura apenas até este domingo (1). A partir de terça-feira, as temperaturas já chegam na mínima dos 14 °C.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro da previsão do tempo!

