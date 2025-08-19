Fim do frio? Novo ciclone se forma e ameaça SC com temporais e variações bruscas na temperatura Estado terá dias de instabilidade ao longo da semana, com temporais, rajadas de vento e grande diferença nas temperaturas registradas... ND Mais|Do R7 19/08/2025 - 06h57 (Atualizado em 19/08/2025 - 06h57 ) twitter

A formação de um ciclone extratropical e o afastamento de uma frente fria provocarão mudanças significativas no tempo em Santa Catarina ao longo da semana. Em algumas regiões, os termômetros devem passar dos 30°C, enquanto outras áreas terão frio mais intenso, próximo dos 14°C.

Para mais detalhes sobre as previsões e os impactos do ciclone, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

