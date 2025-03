Fim do Ozempic? Remédio natural promete reduzir 50% do apetite e não causar efeitos colaterais Cientistas de Stanford usam inteligência artificial e descobrem alternativa natural que pode ajudar na perda de peso, tolerância à... ND Mais|Do R7 12/03/2025 - 21h06 (Atualizado em 12/03/2025 - 21h06 ) twitter

Cientistas da Escola de Medicina de Stanford, nos Estados Unidos, descobriram uma molécula natural que pode rivalizar com a semaglutida, princípio ativo do Ozempic. Segundo os pesquisadores, a alternativa não causa os efeitos colaterais associados ao Ozempic.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa nova esperança no combate à obesidade!

