Fim do resgate social em Florianópolis tem relação com lei da internação involuntária? Entenda Serviços de atendimento com equipes nas ruas devem ser mantidos por meio de "busca ativa"; mesmo com existência de lei, secretário... ND Mais|Do R7 06/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 06/03/2025 - 10h06 )

O serviço de resgate social de pessoas em situação de rua em Florianópolis foi suspenso após o encerramento do contrato com a empresa terceirizada responsável. Mesmo com o fim do vínculo, os atendimentos realizados para essa população serão mantidos, segundo o secretário de Assistência Social de Florianópolis, Bruno Souza. A medida, porém, não tem relação com a lei que dispõe sobre “internação humanizada”.

Para saber mais sobre as mudanças no serviço de resgate social em Florianópolis, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

