Fim do sigilo? Deputado busca apoio para mudar constituição e acabar com segredos no Executivo Uma proposta de emenda à Constituição pode garantir ao Congresso o poder de revogar sigilos indevidos impostos pelo Executivo ND Mais|Do R7 17/05/2025 - 07h04 (Atualizado em 17/05/2025 - 07h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O sigilo de documentos públicos no governo pode estar com dias contados. O deputado Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP) quer acabar com os segredos no Executivo, e apresentou nesta sexta-feira (16) uma PEC para autorizar o Congresso Nacional a sustar atos administrativos que garantam sigilo e proíbam a divulgação de informações públicas.

Para saber mais sobre essa proposta que pode mudar a transparência no governo, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Papa Leão XIV fala pela primeira vez sobre união homoafetiva e gera polêmica

VÍDEO: ‘Maníaco da madeira’ aterroriza mulheres com ataques violentos a pauladas em SP

Prefeitura investiga envio de usuários da Cracolândia para Guarulhos