Fingiu estar morta: homem é condenado por tentar matar companheira e enteada a facadas em SC Crime brutal foi presenciado por uma criança de três anos e ocorreu em Dionísio Cerqueira, no Extremo-Oeste do estado ND Mais|Do R7 01/07/2025 - 04h35 (Atualizado em 01/07/2025 - 04h35 )

Um homem de 37 anos foi condenado a 38 anos e seis meses de prisão por tentar matar a facadas a companheira e a enteada, em um crime presenciado por uma criança de apenas três anos. A decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Dionísio Cerqueira, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, acatou a denúncia apresentada pelo MPSC (Ministério Público de Santa Catarina).

