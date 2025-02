‘Firme na luta’: PL reafirma apoio a Carla Zambelli para tentar reverter cassação Partido se colocou à disposição da deputada federal, Carla Zambelli (PL); parlamentar teve seu mandato cassado por uso indevido dos... ND Mais|Do R7 31/01/2025 - 17h46 (Atualizado em 31/01/2025 - 17h46 ) twitter

O Partido Liberal (PL) saiu em defesa nesta sexta-feira (31), da deputada federal Carla Zambelli (PL). A parlamentar foi cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) por uso indevido dos meios de comunicação e prática de abuso de poder político nas eleições de 2022.

