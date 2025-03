Fiscaliza Verão: presença de cachorros nas praias lidera o número de denúncias em SC Projeto Fiscaliza Verão recebeu 121 denúncias entre dezembro e março, na última temporada, em SC; além da presença de cachorros, excesso... ND Mais|Do R7 27/03/2025 - 22h26 (Atualizado em 27/03/2025 - 22h26 ) twitter

O projeto Fiscaliza Verão recebeu 121 denúncias entre dezembro e março, na última temporada, em todo o Estado. O principal motivo das reclamações foi a presença de cães na faixa de areia, com 41 registros (33,8%).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as denúncias e os principais problemas enfrentados nas praias de SC!

