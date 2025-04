Fiscalização em SC flagra uso de agrotóxico altamente tóxico e proibido no Brasil O uso de agrotóxico altamente tóxico foi descoberto pela Polícia Civil e a Cidasc em uma propriedade rural do interior de São José... ND Mais|Do R7 26/04/2025 - 07h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 07h00 ) twitter

O uso de um agrotóxico altamente tóxico e proibido no Brasil desde 2017 foi flagrado em uma propriedade rural de São José do Cedro, no Oeste de Santa Catarina, durante uma operação de fiscalização neste mês de abril.

Para saber mais sobre essa grave infração e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

